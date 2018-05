Lille goleia Saint-Etienne e sobe na tabela do Francês

Em partida antecipada da 16.ª rodada, a equipe da casa contou com gols de Frau, no primeiro tempo, e Cabaye, de pênalti, Gervinho e Rami, na segunda etapa. Com a derrota, o Saint-Etienne estacionou nos 15 pontos, na 17.ª colocação, na beira da zona da degola.

Também nesta quinta, o Toulouse bateu o Sochaux por 2 a 0, diante de sua torcida, com dois gols de Gignac. O Toulouse ocupa a nona colocação da tabela, com 24 pontos. O Sochaux é o 15.º, com 19.

Lille e Toulouse tiveram seus jogos adiantados porque disputam no meio da próxima semana a última rodada da fase de grupos da Liga Europa. A 16.ª rodada terá sequência na terça e quarta-feira da semana que vem com mais oito jogos.