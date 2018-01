Lille se mantém em segundo na França Sem a presença do líder Lyon, que joga neste domingo contra o Paris Saint Germain, o Lille conseguiu o principal resultado na abertura da 33ª rodada do Campeonato Francês, neste sábado, ao vencer o Lens por 2 a 1, e garantir a vice-liderança isolada, agora com 55 pontos. O Marseille caiu para a terceira posição, com 52, ao perder para o Ajaccio por 2 a 1. Os outros resultados deste sábado: Nice 0 x 1 Caen, Sochaux 1 x 1 Monaco, Bordeaux 0 x 2 Nantes, Bastia 2 x 1 Toulouse, Metz 2 x 1 Istres, Rennes 2 x 2 Saint-Etienne. Amanhã: Auxerre x Strasborg e Lyon x PSG.