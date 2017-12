Lille vence e continua colado no Lyon O Lille venceu neste domingo o Istres por 2 a 0, na casa do adversário, e continua na cola do Lyon, que lidera o Campeonato Francês 2004/05 após 13 rodadas. A diferença entre os dois times é de apenas um ponto. O Lyon tem 29 pontos e o Lille, portanto, está com 28. O terceiro colocado é o Auxerre, com 22 pontos, que só empatou com o Nantes por 1 a 1, também neste domingo. No outro jogo deste domingo, o Paris Saint-Germain ganhou por 2 a 1 do Olympique de Marseille e melhorou um pouco sua posição na classificação: está em 10.º lugar, com 17 pontos. O Marseille é o sexto, com 19 pontos.