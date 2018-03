Lille vence e o Monaco goleia O vice-líder Lille e o Monaco, terceiro colocado, continuam lutando pela segunda vaga da França na Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, o Lille venceu o Nantes por 3 a 1, no campo do adversário, enquanto o Monaco, atuando no Principado, goleou o Bastia por 5 a 2. Agora o Lille tem 64 pontos, contra 61 do Monaco, faltando duas rodadas para o término do Campeonato Francês. O brasileiro naturalizado tunisiano Francileudo fez os 2 gols do Sochaux no empate de 2 a 2 com o Paris Saint-Germain. Os outros resultados deste sábado foram os seguintes: Ajaccio 0 x Nice 1, Auxerre 0 x Olympique de Marselha 0, Caen 2 x Saint-Etienne 0, Istres 1 x Toulouse 0, Lens 5 x Rennes 2 e Strasbourg 3 x Metz 1. O campeão por antecipação, o Lyon, recebe o Bordeaux neste domingo, no encerramento da 36.a rodada.