Lille vence e se mantém em segundo no Francês

Com a boa vitória, o Lille subiu para 37 pontos e ficou a seis de distância do líder Bordeaux, que enfrenta em casa o Olympique de Marselha neste domingo. Já o PSG caiu para a décima colocação, com 29 pontos.

Com um gol do zagueiro brasileiro Cris, o Lyon passou pelo Nancy fora de casa, por 2 a 0, recuperou-se na tabela do Campeonato Francês e assumiu a quarta colocação com 33 pontos. Gonalons marcou o outro gol dos visitantes, já no final da partida.

E em mais uma grande atuação de Nenê, o Monaco venceu o Sochaux em casa por 2 a 0 e assumiu a quinta colocação, com 33 pontos. O atacante brasileiro não marcava desde o início de dezembro, mas brilhou nos dez minutos finais da partida e fez os dois gols da vitória.

Também na briga pelas primeiras colocações, o Montpellier derrotou o Nice por 1 a 0 e se manteve na terceira posição, apenas um ponto atrás do Lille. O gol da vitória foi marcado por Souleymane Camara aos 13 minutos do segundo tempo.

Já o Auxerre desperdiçou a chance de se isolar na quarta colocação ao ficar no empate por 0 a 0 com o Boulogne, em casa. Assim, a equipe caiu para a sexta colocação, com 33 pontos.

Ainda neste sábado, o Saint-Étienne derrotou o Grenoble fora de casa por 2 a 1, o Lorient passou fácil pelo Le Mans por 3 a 0, o Rennes empatou com o Lens por 1 a 1 e o Valenciennes perdeu em casa para o Toulouse por 3 a 1.