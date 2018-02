Lille vence Sevilla na Copa da Uefa O Sevilla (ESP) perdeu para o Lille (FRA) por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, e terminou em segundo lugar no grupo H da Copa da Uefa. Como o time já estava classificado ? os três primeiros de cada chave passam para a segunda fase ?, o técnico Joaquín Caparrós poupou vários titulares, entre eles os brasileiros Renato e Júlio Baptista. O primeiro colocado foi o time francês. Outros resultados do dia: Rangers (ESC) 0 x 2 Auxerre (FRA), Graz (AUT) 0 x 2 AZ Alkmaar (HOL), Villarreal (ESP) 4 x 0 Egaleo (GRE), Heerenveen (HOL) 1 x 0 Beveren (BEL), Stuttgart (ALE) 2 x 1 Dinamo Zagreb (CRO) e AEK (GRE) 0 x 1 Alemannia Aachen (ALE). Com isso, os classificados são: Middlesbrough, Villarreal, Partizan, AZ Alkmaar, Auxerre, Graz, Stuttgart, Benfica, Heerenveen, Lille, Sevilla e Alemannia Aachen. Nesta quinta-feira serão definidos os grupos A, B, C e D, com as seguintes partidas: Hearts (ESC) x Ferencvaros (HUN); Basel (SUI) x Feyenoord (HOL); Standard Liége (BEL) x Athletic de Bilbao (ESP); Parma (ITA) x Besiktas (TUR); Brugge (BEL) x Zaragoza (ESP); Utrecht (HOL) x Austria Vienna (AUT); Newcastle (ING) x Sporting (POR); Sochaux (FRA) x Panionios (GRE). Os 16 confrontos da segunda fase serão sorteados na sexta-feira em Nyon, Suíça. Não poderá haver jogos entre times do mesmo país.