Lima deve reforçar Corinthians em 2008

O primeiro reforço para a temporada 2008 no Corinthians deve ser um atacante: Lima. Segundo pessoas ligadas ao jogador, faltam apenas detalhes de contrato para o acerto. Para o clube paulista, o reforço já é certo. A diretoria ainda corre atrás de outro goleador, o uruguaio Beto Acosta, vice-artilheiro do Brasileiro. E um ex-centroavante do time, Luizão, ensaia um retorno ao clube. Mas o atual matador corintiano, Finazzi, que segue sem a saber se continua ou não no clube, assiste tranqüilo a essa caçada por novos jogadores com o mesmo ofício que o seu, o de marcar gols. E mais: sem nenhum constrangimento, indica nomes para a diretoria. O de Lima, antigo parceiro de clube, passou pelo crivo de Finazzi, autor de 12 gols no Nacional. "Ele é um jogador espetacular, jogamos juntos no Atlético Paraense. Indiquei o nome dele aqui no Corinthians", afirmou o jogador, que não enfrenta o Vasco por estar suspenso. Negociando sua permanência no clube, Finazzi reconhece que esse interesse da diretoria por novos jogadores é normal. E não se sente ameaçado com isso. "Não me importo com essas contratações, não", disse ele. "Vai ter de trazer reforços de qualquer jeito." O atacante Luizão, de 32 anos faz tratamento no Corinthians para se recuperar de contusão no joelho. Luizão é amigo do presidente do clube, Andrés Sanchez, e estava na lista de reforços para 2008, mas se machucou jogando pelo São Caetano, na Série B. Agora, pode ter chegado o momento de o time acertar com ele. A diretoria corintiana afirma que só irá anunciar oficialmente as contratações após o término do Campeonato Brasileiro, dia 2 de dezembro. Mas os dirigentes admitem que já iniciaram conversas sobre reforços. "O próprio elenco atual sabe que irão ocorrer reformulações no time para 2008", reconhece o vice de Futebol, Antoine Gebran. Esse assunto, por outro lado, preocupa o técnico Nelsinho Baptista, que evita falar sobre contrações. Ele teme abalar os atuais jogadores, que têm partida decisiva contra o Vasco, dia 28, no Pacaembu. "São muitos nomes oferecidos, participo das escolhas, mas não quero falar sobre isso", disse Nelsinho, que se recusou a comentar as qualidades de Lima à imprensa. "Vamos esperar acabar o campeonato." Os jogadores corintianos, por sua vez, não seguem a postura do chefe. A maioria comenta, sem constrangimento, sobre a chegada de novos atletas. O goleiro Felipe, por exemplo, comparou o futebol do atacante Lima, que falta apenas assinar com o Corinthians, ao de Da Silva, hoje no Sport Recife. "Se o Lima atuou em times como o Atlético Paranaense e o São Paulo, é porque tem qualidade." Para o zagueiro Betão, capitão do time, especulações não interferem no ambiente do grupo. "Isso é normal no futebol. Esse é o trabalho da diretoria", afirmou ele, ainda sem contrato renovado. Companheiro de Betão na defesa, Fábio Braz, que enfrentará seu ex-clube, segue a mesma linha. "O Corinthians é uma equipe grande, e por isso tem que pensar no antes, no durante e no depois." Fábio Braz é um dos que podem sair do continuar no Corinthians, em 2008. Contratado por empréstimo até o final do ano, o ex-vascaíno disse que espera conversar com a diretoria. "Vou conversar quando terminar o campeonato, mas não me sinto pressionado para jogar bem essa partida por causa da renovação", afirmou o substituto de Zelão, que também não pega o Vasco por estar suspenso. Rosinei O meio-campo ex-Corinthians foi anunciado, nesta quarta-feira, como novo reforço do Múrcia, clube recém-promovido à primeira divisão espanhola. No clube europeu, Rosinei terá a companhia de um outro ex-corintiano, o atacante Fernando Baiano.