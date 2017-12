Lima é o 1º reforço do Cruzeiro para 2004 Menos de uma semana depois de conquistar o título de campeão brasileiro, o Cruzeiro já dá início à contratação de reforços para a temporada do próximo ano. O vice-presidente de Futebol do clube mineiro, Zezé Perrella, disse nesta quarta-feira, durante entrevista à Rede Minas, uma emissora de TV de Belo Horizonte, que dá como certa a transferência do atacante Lima, do Coritiba, para a Toca da Raposa. Segundo Perrella, 99% da negociação já foi concretizada, faltando apenas o acerto de "detalhes". A assessoria de imprensa do Cruzeiro se limitou a dizer que a negociação está "bem adiantada". A intenção do clube mineiro seria adquirir 50% dos direitos econômicos de Lima. Os valores da transação estão sendo mantidos em sigilo. Na entrevista, Perrella adiantou que o atacante Jussiê, de 20 anos, que atuou os últimos seis meses emprestado ao Kashiwa Reysol, do Japão, retornará ao clube em 2004.