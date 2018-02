Lima marca 2 na goleada do Atlético-PR O Atlético-PR não encontrou dificuldades para golear o Brasiliense por 4 a 0 nesta terça-feira, em Curitiba (PR), com dois gols de Lima no segundo tempo - aos 14 e 31 minutos - mais Jancarlos, aos 14, e Danilo aos 22 minutos do primeiro tempo. Com a vitória o time rubro-negro em oitavo lugar com 42 pontos e complicou ainda mais a situação do Brasiliense, que caiu para o 21.º lugar (penúltimo lugar), com 29 pontos. O técnico Joel Santana colocou sua equipe em um 3-6-1 e congestionou seu meio de campo, mas mesmo assim o Atlético não tomou conhecimento do adversário. Muito frágil em sua defesa, o Brasiliense levou o primeiro gol em uma cobrança de falta aos 14 minutos, após cobrança perfeita de Jancarlos. Aos 22, o próprio Jancarlos levantou a bola na grande área para Danilo ampliar. Na segunda etapa o time de Brasília ainda ameaçou com Vampeta, aos nove, mas esbarrou na boa defesa de Tiago. Em seguida, aos 14, Marcão foi à linha de fundo e cruzou para Lima marcar o terceiro gol. A defesa do Brasiliense não acompanhava o ataque atleticano e, Lima, aos 31, não encontrou dificuldade para girar em cima do zagueiro e marcar o quarto gol. No final de semana o Atlético enfrenta o Coritiba no clássico regional, mas o técnico Evaristo de Macedo, apesar da vitória, preferiu ser cauteloso e não alimentar a rivalidade. "Nosso time venceu bem, apesar do Brasiliense ter montado um esquema inteligente. Com relação ao clássico, vamos aguardar mais um pouco". O técnico Joel Santana, porém, não encontrou explicações para mais uma derrota da sua equipe. "Não tivemos competência para ganhar. Levamos dois gols originados de falta e isso desmontou nosso sistema de jogo", afirmou. Autor de dois gols, Lima dividiu os méritos com a equipe. "Nosso time mereceu a vitória, e agora vamos trabalhar firme para o clássico contra o Coritiba", disse o atacante, que já vestiu a camisa do rival no ano passado.