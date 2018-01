Lima relembra bi do Santos na Libertadores Vestir a camisa do Santos numa final de Libertadores da América contra o Boca Juniors não será privilégio de Diego, Robinho e companhia. Gilmar, Dalmo, e Mauro; Zito, Calvet e Geraldino; Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe garantiram a conquista da taça em 1963 ? pelo segundo ano consecutivo e em plena Buenos Aires. ?Sabíamos que teríamos todo o tipo de dificuldade e tivemos. No hotel, tinha buzinaço na porta, o tempo todo ficava uma banda fazendo barulho para tentar desestabilizar a gente?, disse Lima, meia-atacante que estava em campo naquele 11 de setembro frio na capital argentina, numa situação que a equipe de agora não terá de enfrentar, já que vai jogar a segunda partida no Morumbi. Leia mais no Jornal da Tarde