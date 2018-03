Lima se fere em acidente de carro em Roma O volante Lima, da Roma, não irá acompanhar seu clube a um giro no México por causa de um acidente automobilístico que sofreu na madrugada de hoje, por volta das 3h30, em Roma. O jogador foi atendido em um hospital romano, com ferimentos na cabeça, abdome e torax. Ele contou à polícia que dormiu ao volante do carro e bateu em quatro veículos estacionados. Segundo os médicos, Lima terá que ficar 10 dias em repouso. A diretoria da Roma explicou em seu site na Internet, que não vai tomar medidas disciplinares contra o jogador.