Limeira na expectativa pelo Paulistão A cidade de Limeira já vive a expectativa de receber a abertura do Campeonato Paulista, com o confronto entre a Internacional e Palmeiras, na quarta-feira à tarde. Para o jogo, foi preparada no estádio Major José Levy Sobrinho, o "Limeirão", uma série de atrações ao público, a partir das 14h45. Bandas marciais com 220 integrantes de várias faixas etárias estarão unidas para tocar músicas de sucesso. Enquanto isso, grupos de balizas e com bandeiras dos times participantes realizarão coreografias no gramado. A dupla Marlon & Maicon cantará o Hino Nacional. Outra personalidade esportiva será a presença da ex-jogadora de basquete, Hortência e seus filhos, que prestigiarão a partida no setor Torcedor-Família. Em relação ao time, o momento é de preparação e aperfeiçoamento físico e técnico. Depois da chegada de 18 reforços, além do técnico Alexandre Gama, o clube é o que mais investiu entre os concorrentes do interior. Com esta atitude da diretoria, o elenco se encheu de confiança. Os destaques do time têm sido o atacante Izaías e o meia Gil Baiano.