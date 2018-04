Liminar ameaça a Copa do Nordeste O embrião do novo modelo de torneios de futebol no Brasil chega ao dia de sua abertura com ameaça de tapetões. O Campeonato do Nordeste, sucesso do ano passado que inspirou a criação das ligas regionais espalhadas pelo país, pode não ter seu início neste fim de semana por causa de uma liminar do ASA de Arapiraca, que reivindica um lugar na competição por ter sido o campeão alagoano de 2001. Leia mais no Jornal da Tarde