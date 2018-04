Liminar do Flamengo barra entrega da 'Taça das Bolinhas' ao São Paulo

RIO - O Flamengo não desiste de ser reconhecido como campeão do Campeonato Brasileiro de 1987 e conseguiu manter indefinido o destino da Copa Brasil (apelidada de "Taça das Bolinhas"). Nesta segunda-feira, o departamento jurídico do clube carioca conseguiu uma liminar que impede a entrega do troféu ao São Paulo, que aconteceria nesta segunda-feira.

De acordo com a Justiça, a 'Taça das Bolinhas' não pode ser dada para um clube até que aconteça uma definição sobre o torneio de 1987. O Fla fez uma solicitação em abril de 2010 à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pedindo uma reavaliação da decisão que aponta o Sport Recife como campeão nacional daquele ano.

A entrega do troféu gera polêmica desde 2007, quando o São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro pela quinta vez em sua história. O critério era de que a 'Taça das Bolinhas' seria entregue justamente ao clube que conquistasse primeiro o torneio por cinco vezes alternadas ou por três vezes de forma consecutiva.

No entanto, o Flamengo também reivindica o prêmio, já que teoricamente seria o primeiro pentacampeão - faturou o seu quinto título nacional em 1992. Mas a CBF não reconhece o título da Copa União de 1987. Na ocasião, os principais clubes brasileiros se uniram para criar uma liga alternativa. Porém, a entidade aponta o Sport como campeão daquele ano.

A polêmica ganhou ainda mais força quando, no ano passado, a CBF resolveu reconhecer os títulos nacionais conquistados antes da criação do Campeonato Brasileiro, entre 1959 e 1970. Se aquelas conquistas fossem levadas em conta, o Santos teria direito ao troféu, pois foi o primeiro pentacampeão.