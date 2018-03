Liminar do STJ confirma Brasileiro O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de Brasília, Edson Vidigal, concedeu, nesta quinta-feira, liminar à CBF cassando todas as liminares anteriores das comarcas municipais que diziam respeito ao ingresso de clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. A medida assegura o direito da CBF de organizar o Campeonato Brasileiro de 2002 com a composição da tabela e dos escolhidos correspondentes à classificação geral obtida pelos clubes no Brasileiro de 2001. Desta forma, o Campeonato Brasileiro está confirmado com 26 clubes, incluindo o Figueirense e tem data de início prevista para 10 de agosto. O anúncio foi feito na sede da CBF pelo vice-presidente jurídico, Carlos Eugênio Lopes. Segundo o dirigente, a CBF vai manter o pedido à Fifa de punição aos clubes (Caxias e Santa Cruz) que entraram na Justiça Comum. Lopes admite que pode haver uma reviravolta na decisão do STJ, mas considera difícil. ?É muito improvável.?