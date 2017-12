Liminar garante Flu x Americano O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, José Pereira Antero, concedeu nesta quinta-feira ao advogado do Fluminense, Marcus Donnici, uma liminar assegurando a realização das partidas finais do Campeonato Estadual, entre o Tricolor e o Americano. O primeiro jogo será domingo, às 17 horas, no Maracanã e o segundo, na quarta-feira. "Agora, o Bangu não tem mais como recorrer da decisão e adiar as partidas", disse Donnici. Em relação ao time, o técnico Robertinho comandou um treino nesta quinta-feira e ainda não definiu quem serão os titulares. Ele ainda não sabe se escala na lateral-esquerda Júnior César ou Rodolfo. No meio-campo, Fernando Diniz, Marco Brito e Roberto Brum disputam duas vagas.