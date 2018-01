Liminar proíbe liberação de Athirson O Flamengo obteve uma derrota e uma vitória na Justiça. A 6ª Vara de Execução Fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que 30% do valor mensal pago pela Petrobrás ao clube seja depositado em juízo em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Já a 67ª Vara do Trabalho concedeu uma liminar ao Rubro-Negro impedindo que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) expeça o atestado liberatório do lateral-esquerdo Athirson para a Juventus, da Itália. Os valores do contrato de patrocínio da Petrobrás são para garantir parte da dívida que o clube tem com a Previdência Social e ficarão depositados em uma conta na Caixa Econômica Federal (CEF), até que o clube quite o débito. Este processo estava tramitando na Justiça desde 1998, quando o INSS entrou com o pedido de garantia. No caso de Athirson, a Justiça do Trabalho entendeu que o jogador ainda mantém um vínculo contratual com o Flamengo e, por isso, expediu a liminar que impede a CBF de emitir o atestado liberatório do lateral, caso a Juventus tente obtê-lo. Outra decisão da juíza é a de que sua sentença seja enviada pela CBF à Fifa.