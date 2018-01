Liminar segura Liédson no Flamengo O Departamento Jurídico do Flamengo conseguiu uma liminar na Justiça impedindo que o atacante Liédson atue em qualquer outro clube brasileiro. O Rubro-Negro alega que realizou todas as medidas necessárias dentro do prazo estipulado no contrato com o atleta para a prorrogação do empréstimo. A diretoria revelou, inclusive, que já fez o pagamento, em juízo, da primeira de duas parcelas no valor de R$ 150 mil para ficar com Liédson até junho. A delegação do Flamengo foi recebida com festa na cidade de Resende, interior do Rio, onde vai realizar a sua pré-temporada. O time fez hoje o seu primeiro treino na cidade e o técnico Evaristo de Macedo está confiante num bom desempenho em 2003, principalmente por causa da manutenção da base.