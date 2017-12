Limoeiro e Americano tentam sobreviver Limoeiro e Americano se enfrentam neste domingo, às 17 horas, em Fortaleza (CE), na briga para definir quem continua vivo na disputa pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Quem perder praticamente dá adeus ao sonho de chegar à Série B em 2005. Nesta fase final, os quatro clubes se enfrentam em turno e returno, subindo à Série B apenas os dois primeiros colocados. O Limoeiro, último colocado, com três derrotas em três jogos, não pensa em outro resultado se não a vitória. Como seu estádio, em Limoeiro do Norte (CE), não comporta 10 mil torcedores, o time do interior cearense manda seus jogos na capital. O técnico Oliveira Canindé tem algumas dúvidas para definir o time. O zagueiro George e o meia Júnior Ferreira estão contundidos e devem ficar de fora. O zagueiro Eduardo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por dois jogos e tam bém é desfalque certo. Terceiro colocado com três pontos, conquistados justamente na vitória sobre o Limoeiro, no último domingo, por 1 a 0, o Americano está há seis pontos do líder Barbarense e há três do vice-líder Gama. Por isso, a vitória é fundamental para as pretensões do clube que tem como patrono Eduardo Viana, o "Caixa d´Água", presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Cheio de dúvidas, o técnico Válter Ferreira confirmará o time apenas momentos antes do início da partida. No treinamento de sexta-feira pela manhã, o treinador utilizou tanto o esquema 3-5-2 como o 4-4-2, alterando várias vezes a composição do time.