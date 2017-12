Limoeiro só quer vencer uma na Série C Se a vontade do União Barbarense é terminar este quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C com seis vitórias, a situação é contrária no seu próximo adversário, o Limoeiro. Já sem nenhuma chance de conquistar o acess o e com apenas um ponto, é vontade do técnico Oliveira Canindé terminar a campanha com ao menos uma vitória. O outro confronto, entre Americano e Gama, em Campos dos Goytacazes (RJ), será a decisão de quem fica com a segunda vaga na Série B em 2005. Com seis pontos, o time do Distrito Federal comemorou seu 29º aniversário de existência, nesta segunda-feira, sem muita festa. A goleada sofrida para o União Barbarense, por 4 a 1, fez o time pensar somente na reabilitação. O Americano, que tem quatro pontos, mas joga com a vantagem de estar em casa, vai com moral após o empate aos 45 minutos do segundo tempo, em Limoeiro. Para o técnico Válter Ferreira, só há uma saída: vencer.