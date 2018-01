Lincoln é eleito o melhor na Alemanha O meio-campisto brasileiro Lincoln, do Schalke 04, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão da primeira metade da temporada. Na tradicional enquete da revista Kicker, teve 30,6% dos votos de 234 jogadores consultados, superando o também brasileiro Marcelinho Paraíba, do Herta de Berlim, que alcançou 13,5% no segundo lugar. E ainda não houve nenhum alemão entre os cinco primeiros classificados. A mesma enquete deu conta que a maioria dos profissionais que atuam do Campeonato Alemão acredita que o Bayern de Munique, conquiste o título da temporada. A votação pelo atual líder chegou a 67%.