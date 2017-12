Lincoln se oferece à Seleção Alemã O meia brasileiro Lincoln, de 26 anos, que defende o Schalke04, anunciou neste domingo que está disposto a defender a seleção da Alemanha caso o técnico Jurgen Klinsmann e a federação nacional daquele país queiram. ?Não penso mais em jogar pela seleção brasileira. Assim, se o técnico Klinsmann quiser me chamar, pode fazer. A seleção da Alemanha é uma realidade para mim?, afirma. A justificativa do atacante, além da falta de oportunidades no selecionado brasileiro, é a adaptação ao país da Europa. ?Minha nova vida está aqui na Alemanha. Tenho quase cinco anos aqui e sei como funcionam os alemães, conheço sua mentalidade. É difícil pensar que não jogarei pelo Brasil, mas tenho que conviver com isso. A Alemanha tem grandes jogadores internacionais?, completa.