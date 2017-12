Lindóia vira vice-líder da Série B2 Na abertura da sexta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, o Águas de Lindóia venceu o Pirassununguense por 2 a 0, neste sábado. A vitória deixou o time em segundo lugar, ao lado do Grêmio Barueri, com nove pontos. O time de Pirassununga se manteve com sete pontos e caiu da quarta para a quinta posição. A rodada será completada neste domingo, a partir das 11 horas, com três jogos: Elosport x Serra Negra, Grêmio Barueri x Joseense e Itararé x Jalesense.