Lindomar confirma acerto com a Ponte O meia Lindomar confirmou, nesta sexta-feira, que realmente já tem tudo acertado para defender a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Ele só espera o encerramento do Campeonato da Arábia Saudita, dia 15, para resolver sua volta ao Brasil. "Nós acertamos tudo há um pouco mais de dois meses. Agora é só esperar minha volta ao Brasil que vou direto para Campinas", confirmou o meia, de 34 anos, que começou a carreira no Goiás e passou por outros clubes como Gama-DF, Guarani e Santo André. A sua preocupação de momento é com a final do campeonato árabe, onde seu time, o Al Chabad, vai decidir o título contra o Itirrad, time dirigido pelo técnico brasileiro Candinho e que tem o centroavante Dimba, pretendido pelo Corinthians. "É acabar o campeonato, acertar umas pendências financeiras aqui e viajar", explicou Lindomar. Ele, porém, não revelou os valores do acordo. Por outro lado, a diretoria vai apresentar o técnico Marco Aurélio Moreira na próxima segunda-feira. O auxiliar Nenê Santana trabalhou com o elenco durante a semana, onde foi priorizada a parte física sob os cuidados de Luís Fernando Goulart. A partir de segunda-feira, a preocupação total será com o Figueirense, adversário da Ponte, dia 13, no Majestoso, e Campinas.