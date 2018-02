Lindomar e Sandro Gaúcho na Ponte Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, a Ponte Preta espera acertar com mais dois reforços até o final da semana. O meia Lindomar, que estava na Arábia Saudita, e o atacante Sandro Gaúcho, do Santo André, devem assinar contrato nos próximos dias. Lindomar estava no Al Sabad, da Arábia Saudita, e ficou de se apresentar no Majestoso até o dia 5 de julho. Com 31 anos, já atuou no Goiás, Gama, Guarani e Santo André. Com relação a Sandro Gaúcho o último contato ficou para quinta-feira, um dia após a final da Copa do Brasil, na qual o time do ABC decide o título com o Flamengo, no Rio de Janeiro. Sandro tem 34 anos e já passou por vários clubes do interior, como Mogi Mirim, Bragantino, São Caetano e a própria Ponte Preta. Ele atuou em Campinas em 2001, inclusive, sob o comando de Marco Aurélio Moreira que referendou sua contratação. Pelo Santo André marcou 10 gols em dois meses, cinco pela Copa do Brasil e cinco na Série B. Os jogadores voltaram aos treinos nesta terça-feira à tarde e fizeram somente treinos físicos, uma vez que o gramado do Majestoso passa por reformas. Os reservas e os jogadores do time B participaram de um jogo-treino com o União Agrícola, em Santa Bárbara d´Oeste sob a orientação de Nenê Santana, que vai orientar o time na estréia da Copa Interior no final de semana. Com relação ao time que enfrenta o São Paulo, sábado, às 16 horas, no Morumbi, as baixas são o zagueiro Gustavo e o volante Marcus Vinícius, ambos suspensos com três cartões amarelos. Eles devem ser substituídos, respectivamente, por Rafael Santos e Ângelo. O meia Vander, que estava se recuperando de uma lesão muscular, voltou aos treinos e pode ser opção no banco de reservas. Uma volta certa é do atacante Weldon, que cumpriu suspensão automática por sua expulsão diante do Botafogo. O departamento de futebol aguarda uma resposta da CBF sobre a antecipação do dérbi, contra o Guarani, dia 10 de julho, das 20h30 para as 16 horas. Até agora nenhum dos clubes entendeu a marcação do clássico campineiro para este horário, mesmo porque é um sábado à noite.