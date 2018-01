Lindoso celebra chegada de Montillo e promete Botafogo forte na Libertadores

O Botafogo foi uma da sensações do Campeonato Brasileiro deste ano. Depois de um péssimo primeiro turno, cresceu nas mãos do técnico novato Jair Ventura, arrancou na segunda metade da competição e garantiu uma vaga na Libertadores. O sorteio, do torneio, no entanto, foi ingrato para o time alvinegro, que terá pela frente o tradicional Colo Colo na fase preliminar.

"Em Libertadores, não pode escolher adversário. É um time tradicional, mas também temos nossa tradição, nossa força. Por isso, há um respeito de ambas as partes. A partir de janeiro vamos iniciar nossa preparação para este confronto, pois se tratando de Botafogo o pensamento sempre é o título", declarou o volante Rodrigo Lindoso.

Para passar pelo adversário chileno e tentar uma vaga na fase de grupos, o Botafogo terá um importante reforço. Depois de tanto sonhar, o clube alvinegro anunciou na última quinta-feira a contratação do meia Montillo, que se destacou no País com a camisa do Cruzeiro e também já atuou no Santos. Lindoso ficou bastante satisfeito com o novo companheiro.

"Já tive a oportunidade de jogar contra ele. Sei do potencial. Tem muita qualidade. Agora ao nosso lado vai ser melhor. Com a manutenção do elenco, quem chegar vai somar muito. Então vamos abraçá-lo para ele se adaptar o mais breve possível e desempenhar o melhor futebol", avaliou.