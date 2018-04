Lindoso celebra fase artilheira no Botafogo: 'É dedicação ao máximo'

"Há três semanas, me perguntaram por que não tinha saído gol se no Madureira eu fazia muito. Sempre respondo que é o trabalho, procuro chegar cedo e me dedicar ao máximo. É bom. Minha função principal não é diretamente o gol, mas têm surgido oportunidades, como os pênaltis", declarou nesta terça-feira.

Nas três partidas já citadas, os atacantes do Botafogo passaram em branco. O último gol marcado por um homem de frente da equipe no Carioca foi no empate diante do Fluminense, com Ribamar, há um mês. Mas isso não preocupa Lindoso. "Podem achar meio estranho por eu ser volante, mas o pessoal da frente vai desencantar e brigar pela artilharia da equipe."

Já garantido nas semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo não tem chances de título na Taça Guanabara, mas busca a segunda colocação para ter a vantagem do empate nas semifinais da competição. Para isso, precisa derrotar o Boavista neste domingo, em Bacaxá, na última rodada.

"Nossa primeira meta era a classificação, o título da Taça Guanabara era uma consequência. Agora, surgiu essa situação de conseguir o segundo lugar e ter pequena vantagem na semifinal. Não tive contato com todo o grupo, mas sabemos a importância do jogo com o Boavista. Estamos preparados. Graças a Deus conseguimos classificação com antecedência, vamos buscar esse segundo lugar. Precisamos fazer um bom jogo e nos preparar para as semifinais", analisou Lindoso.

TREINO - Nesta terça-feira, o Botafogo realizou um jogo-treino diante de sua equipe sub-20. A escalação foi formada por atletas que não foram titulares no fim de semana contra o Bangu, e o elenco principal levou a melhor por 3 a 0. Sassá, duas vezes, e Gervásio Núñez marcaram os gols.