Lindoso diz que Botafogo lutará por títulos da Sul-Americana e do Brasileirão

Rodrigo Lindoso mostrou otimismo sobre as chances de o Botafogo conquistar mais algum título esta temporada. O volante considerou que o time alvinegro, campeão carioca em 2018, pode brigar pelos troféus tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro, com chance maior no torneio continental, segundo o jogador.

"Disputamos uma copa, um jogo de muita concentração e poucos erros. A chance é grande. No Brasileiro, a competitividade é muito alta, não podemos cravar que alguém vai ser campeão. Vamos jogo a jogo e sabemos que depois do primeiro turno, as coisas começam a se definir. O Botafogo sempre tem que pensar nos títulos e vamos com os pés no chão. Temos duas competições e vamos fortes nas duas", afirmou nesta quarta-feira.

No Brasileirão, o início alvinegro foi apenas regular. Em casa, diante de um dos favoritos, empatou com o Palmeiras. Depois, buscou o 1 a 1 com o Sport no Recife. Se não foi o começo dos sonhos, Lindoso viu como positivo o retrospecto até o momento.

"Um início bom, apesar de querermos a vitória, mas foi um bom jogo contra o Palmeiras, uma equipe que brigará lá em cima também. Foi justo. Contra o Sport, é difícil jogar lá e a qualidade do campo não estava boa, com muitos pontos alagados que prejudicaram para os dois lados. Poderíamos ter saído com a vitória de lá também", avaliou.

Para manter-se otimista com a possibilidade de conquista no campeonato, Lindoso lembrou que o início de campanha no Estadual também não foi dos melhores. "Falamos que daríamos a volta por cima no Carioca e conseguimos o título. Agora, vivemos outra competição e vamos crescer também."

Com dois pontos em duas partidas, o Botafogo tentará sua primeira vitória no Brasileirão neste fim de semana. Pela terceira rodada, a equipe carioca recebe o Grêmio no sábado, no Engenhão.