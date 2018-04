Linense anuncia a contratação de técnico Narciso

O Linense está de técnico novo para as últimas seis rodadas do Campeonato Paulista. Depois de anunciar a saída de Luciano Quadros na última quarta-feira, a diretoria agiu rápido, na manhã desta quinta-feira, e contratou Narciso, que iniciou a competição pela Penapolense.

Narciso assume o time de Lins com missão de tirá-lo da zona do rebaixamento do Paulistão, já que está na penúltima posição na classificação geral com apenas seis pontos. No Grupo C, o time é o penúltimo colocado.

O Linense será o segundo clube profissional do Estado de São Paulo dirigido por Narciso. Além de comandar o Penapolense, o comandante já treinou Santos, Corinthians e Palmeiras, todos na categoria Sub-20. Fora de São Paulo, Narciso treinou o Sergipe-SE e o Operário, do Paraná.

A estreia do novo comandante será neste sábado, em casa diante do Bragantino, às 18h30. O compromisso é válido pela 10.ª rodada do Paulistão.