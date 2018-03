Linense assume liderança da Série B1 O Linense assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao vencer o Lemense, por 2 a 1. O time de Lins, agora, tem 29 pontos, um a mais que o Guaratinguetá que empatou em casa, em zero a zero, com o Palestra. Lemense, com 27 pontos, divide a terceira posição com o Tupã, que perdeu para o Mauaense, por 3 a 0. Confira os resultados da 15ª rodada da Série B1: Mauaense 3 x 0 Tupã, Monte Azul 0 x 1 Guapira, Primavera 2 x 1 Batatais,Guaratinguetá 0 x 0 Palestra, Guarulhos 1 x 2 Fernandópolis, Linense 2 x 1 Lemense, Rio Claro 5 x 0 XV Caraguá e Santa Ritense 0 x 2 V elo Clube. A rodada do Campeonato Paulista da B2, Quinta divisão, foi marcada por muitas surpresas. A principal delas foi a derrota do líder Corinthians B para o Capivariano, por 1 a 0, na Capital. Apesar da derrota, o Corinthians lidera a competição, com 33 pontos , um a mais que o Ecus que venceu fora de casa a Ponte Sumaré, por 2 a 0. Confira os resultados da 15ª rodada da Série B2: Joseense 0 x 1 Jalesense, Ponte Sumaré 0 x 2 Ecus, Corinthians B 0 x 1 Capivariano, Elosport 3 x 2 Lençoense, Guaçuano 0 x 4 Penapolense, Montenegro 0 x 1 Palmeirinha (WO),Pirassununguense 2 x 0 Radium. A rodada será completada, quarta-feira, com o jogo isolado entre Paulista e Guarujá, em Caieiras. Pelo Campeonato Paulista da Série 3, sexta divisão, o Itararé assumiu a liderança do Grupo A, com 27 pontos, ao vencer o Tanabi, por 2 a 0, e por causa da derrota do Grêmio Barueri para o Comercial, em Tietê, por 1 a 0. Confira os resultados da 12ª rodada da Série B3: Grupo A - Ranchariense 1 x 1 Itapetininga, Tanabi 0 x 2 Itararé,Comercial Tietê 1 x 0 Grêmio Barueri, Vocem 2 x 3 Votuporanga e Gazeta 2 x 2 Santacruzense; Grupo B - Águas de Lindóia 1 x 1 Osasco, Jacareí 4 x 1 Ginásio Pinhalense, Jabaquara 2 x 0 Portuguesa B, Campinas 6 x 1 São Vicente e Paulistano 1 x 0 Serra Negra.