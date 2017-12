Linense assume liderança da Série B1 A Linense conseguiu um importante resultado na noite desta sexta-feira. Jogando em casa, venceu o Capivariano por 3 a 2 e assumiu a liderança provisória do Campeonato Paulista da Série B1, com dez pontos. O Mauaense, também com dez, leva desvantagem no saldo de gols, mas joga às 10 horas deste sábado contra o Batatais, em Mauá. Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos com um gol contra de Renato César. Atordoado pelo gol, o Capivariano sofreu o segundo dois minutos depois com Choquito. Galvão descontou aos 43, mas Choquito, artilheiro da competição marcou pela 13ª vez. No segundo tempo, o time de Capivari marcou mais uma vez com Galvão, mas já era tarde demais.