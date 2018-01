Linense busca liderança na Série B1 O Campeonato Paulista da Série B1 tem um jogo isolado nesta sexta-feira. Em Lins, o Linense, vice-líder do Grupo 1, com 18 pontos, recebe o Tupã, em quarto, com 12. O resultado é de fundamental importância para as duas equipes, que vivem momentos distintos na competição. Os donos da casa precisam dos três pontos para superar a Santa Ritense, que joga sábado, e chegar à liderança da chave. O Tupã quer a vitória para se manter entre os quatro que se classificam à próxima fase da Quarta Divisão. Ainda na sexta-feira a Penapolense recebe o Radium, de Mococa, em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série B2. Em terceiro lugar do Grupo 1, com 13 pontos, o time de Penápolis tem um difícil compromisso pela frente, uma vez que o adversário vem d ando mostras de recuperação na competição e não perde há dois jogos.