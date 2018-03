Linense defende liderança da B1 Líder do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, o Linense espera manter a ponta diante do Mauaense, neste domingo, em Mauá, pela 16ª rodada. Confira todos os jogos de domingo: Mauaense X Linense , Batatais X Velo Clube, Guarulhos X Primavera, Rio Claro X Guaratinguetá e Santa Ritense X Monte Azul. Pela Série B2, quinta divisão, o líder Corinthians B, com 33 pontos, está sendo perseguido pelo Ecus, com um ponto a menos. Confira os jogos da 16ª rodada: Corinthians B X Guaçuano, Elosport X Pirassununguense, Montenegro X Ponte Sumaré, Radium X Jalesense, Ecus X Capivariano e Penapolense X Lençoense. Na Série B3, sexta divisão, serão disputados jogos pelos dois grupos, que têm Itararé e Jabaquara na liderança. Confira a rodada: Grupo A - Vocem x Comercial, Itapetininga x Gazeta, Itararé x Votuporanga, Grêmio Barueri x Tanabi e Santacruzense x Ranchariense. Grupo B - Portuguesa B x Campinas, Ginásio Pinhalense x Paulistano, São Vicente x Jabaquara e Serra Negra x Osasco.