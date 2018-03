Linense defende liderança na Série B1 Dois jogos pelo grupo 1 abrem na noite desta sexta-feira a 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual. O líder e invicto Linense, com sete pontos, recebe em casa o Fernandópolis, que tem quatro pontos e ocupa a quinta posição. Na outra partida, o Lemense, com quatro pontos, recebe o vice-lanterna Tupã, com apenas dois. Série B2 - Pelo Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão, acontece apenas um jogo nesta sexta-feira à noite, entre Panapolense e Pirassununguense, ambos com três pontos ganhos.