Linense deve perder mando de campo na Copa FPF

Após intervenção jurídica por parte do Guarani, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) confirmou na noite desta quarta-feira, que vai julgar o Linense no artigo 213 devido a uma garrafa lançada por um torcedor, que atingiu o técnico do clube campineiro, Michael Robin, em partida do último domingo, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. Com isso, o clube pode ser punido e perder até 10 mandos de campo, além de receber multa entre R$ 10 mil a R$ 200 mil, fazendo com que o jogo de volta da semifinal da Copa FPF, diante da Ferroviária, não fosse realizado em Lins. A primeira partida acontece neste sábado, às 19 horas, em Araraquara. A diretoria do Linense identificou o torcedor que arremessou a garrafa, mas evitou divulgar o nome, para evitar retaliações. Na outra semifinal, Juventus e Mogi Mirim começam definir vaga na decisão também no sábado, mas às 16 horas, na Rua Javari, em São Paulo. O campeão fica com vaga na Copa do Brasil e o vice para a Série C do Brasileiro, ambos em 2008.