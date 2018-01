Linense e Ecus abrem rodada da B1 Ainda na briga pelo acesso à Terceira Divisão de 2004, Linense e Ecus se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h30, na abertura da décima rodada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. Com 13 e 14 pontos, respectivamente, quem vencer assume a vice-liderança da competição, uma vez que o líder Mauanese (20 pontos) e o Primavera (16), que está em segundo, se enfrentam em Indaiatuba somente no domingo, às 10 horas. O time de Lins busca a reabilitação no campeonato após ter sofrido uma goleada por 5 a 2 diante do Mauaense. O Ecus, que empatou em 1 a 1 em casa no último domingo, espera conquistar pelo menos mais um ponto no jogo desta sexta-feira. Confira a 10ª rodada: Sexta-feira - 20h30 - Linense x Ecus; Domingo - 10h - Primavera x Mauaense; 15h - Capivariano x Batatais; Velo Clube x Tupã. Classificação - 1) Mauaense 20; 2) Primavera 16; 3) Ecus 14; 4) Linense 13; 5) Batatais 11; 6) Tupã e Capivariano 9; 8) Velo Clube 7.