Linense e Juventus começam a decidir título da Copa FPF

Linense e Juventus realizam neste sábado o primeiro jogo da final da Copa Federação Paulista de Futebol (Copa FPF), às 19 horas, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Duas emissoras de televisão vão transmitir o duelo: a Rede Família e a Rede Vida. A partida de volta acontece no dia 25, às 10 horas, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, em São Paulo. O campeão vai garantir uma vaga na Copa do Brasil e o vice terá o direito de participar da Série C do Campeonato Brasileiro, em 2008. Com melhor campanha na somatória das fases, o time da capital paulista leva vantagem de jogar por dois resultados iguais, além de poder decidir a partida de volta na Rua Javari. O Juventus totalizou 45 pontos até este momento, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. O Linense somou 44 pontos, com 13 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. As campanhas são, portanto, parecidas. Um dos principais trunfos do Linense é, justamente, seu estádio. O campo tem dimensões reduzidas e a torcida comparece sempre em grande número. Nas semifinais, o Linense encarou a Ferroviária, atual campeã da competição. Na primeira partida, empate por 1 a 1, em Araraquara. Em Lins, o time da casa conseguiu a vitória por 1 a 0 e a vaga para a final. O Juventus encarou um adversário perigoso na fase anterior: o Mogi Mirim. No jogo de ida, vitória por 2 a 0 na capital. Na segunda partida, derrota por 1 a 0 em Mogi Mirim.