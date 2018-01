Linense é o quinto classificado na Série A-3 do Paulistão A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, encerrada neste domingo com sete jogos, definiu o Linense como quinto time classificado à segunda fase, ao vencer o XV de Piracicaba por 1 a 0, e o rebaixamento do Grêmio Mauaense para a Segunda Divisão, em 2008. O time de Lins é o quinto colocado, com 34 pontos, mesma pontuação do quarto colocado, o próprio time XV. Além deles, já estão assegurados Ferroviária, com 41 pontos, Monte Azul e Votoraty, com 35 pontos cada. As outras três vagas serão definidas na última rodada, no próximo domingo. São Bernardo e Catanduvense, com 32 pontos, só dependem de um empate. Olímpia e União Mogi, ambos com 29 pontos, precisam vencer e torcer para que, pelo menos, um dos concorrentes tropece. A briga esquentou na luta contra o rebaixamento. O Mauaense empatou com o Independente por 2 a 2, sábado, está com 12 pontos e rebaixado. Assim, faz companhia ao Araçatuba, que tem dois pontos negativos. Os times que lutam para fugir da degola venceram. A Francana, com 16 pontos, em 16.º lugar, venceu o Araçatuba por 3 a 1. O Primavera, com 15 pontos, em 17.º, venceu o União Barbarense, por 2 a 0. O EC Osasco respirou ao vencer, fora de casa, o São Carlos por 3 a 2. O ECO é 18.º, com 13 pontos. A Santacruzense escapou da queda ao vencer o Flamengo, em Guarulhos, por 1 a 0, chegando aos 18 pontos. ECO, Primavera e Francana lutam contra o descenso, mas dois deles vão disputar a Segunda Divisão na próxima temporada. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 18.ª rodada Sábado Mauaense 2 x 2 Independente Catanduvense 1 x 0 Olímpia SEV 0 x 0 São Bernardo Domingo Linense 1 x 0 XV de Piracicaba São Carlos 2 x 3 EC Osasco Votoraty 3 x 3 Ferroviária Flamengo 0 x 1 Santacruzense Primavera 2 x 0 União Barbarense União Mogi 1 x 2 Monte Azul Francana 3 x 1 Araçatuba Classificação: 1.º - Ferroviária, 41 pontos; 2.º - Monte Azul, 35; 3.º - Votoraty, 35; 4.º - XV de Piracicaba, 34; 5.º - Linense, 34; 6.º - São Bernardo, 32; 7.º - Catanduvense, 32; 8.º - Olímpia, 29; 9.º - União Mogi, 29; 10.º - União Barbarense, 24; 11.º - São Carlos, 23; 12.º - Flamengo, 22; 13.º - Independente, 21; 14.º - SEV-Hortolândia, 19; 15.º - Santacruzense, 18; 16.º - Francana, 16; 17.º - Primavera, 15; 18.º - EC Osasco, 13; 19.º - Grêmio Mauaense, 12; 20.º - Araçatuba, -2.