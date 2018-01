Linense é vice-lider do Paulista da B1 Com o Grêmio Mauaense líder há várias rodadas, as atenções do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, estão concentradas na briga pela vice-liderança. Após a 11ª rodada quem assumiu a segunda posição foi o Linense, que goleou o Batatais, por 5 a 3, mesmo atuando no campo do adversário, neste domingo à tarde. O Linense chegou aos 19 pontos, três a menos do que o Mauaense que empatou, por 1 a 1, com o Velo Clube, sábado, em Mauá. No domingo pela manhã, em Suzano, o Ecus venceu o Primavera, por 2 a 0, com os times dividindo a terceira posição, com 17 pontos. Estes quatro clubes, teoricamente, brigam pelo título da temporada e pelas duas vagas de acesso à Série A3 em 2004. Confira os resultados da 11ª rodada: Tupã 2 X 0 Capivariano, Mauaense 1 X 1 Velo Clube, Ecus 2 x 0 Primavera e Batatais 3 x 5 Linense. Classificação: 1) Mauaense 22 pontos; 2) Linense 19; 3) Ecus e Primavera 17; 5) Batatais 14; 6) Tupã 12; 7) Velo Clube 11; 8) Capivariano 9 pontos.