Linense empata com o Ituano e deixa provisoriamente a zona de rebaixamento

Com o resultado, o Linense subiu para 10 pontos em 16.º na classificação geral e empurrou o São Bento, que encara o XV de Piracicaba neste sábado, para a zona de queda. Os dois times têm a mesma pontuação, mas os sorocabanos levam desvantagem no número de vitórias: 2 a 1.

O resultado, por outro lado, foi ruim para o Ituano. Isto porque o atual campeão paulista perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados do Grupo A. A equipe é a quarta colocada, com 14 pontos, atrás de Mogi Mirim, com 16, e Red Bull Brasil, com 15.

Os times entraram em campo com propostas bastante parecidas, esperando um erro do adversário para furar o bloqueio defensivo. O Ituano, no entanto, soube aproveitar melhor a posse de bola e esteve perto de abrir o placar duas vezes.

Primeiro em finalização de Cristian, que obrigou o goleiro Anderson fazer boa defesa. Depois em falha da defesa do Linense - após cruzamento, Adalberto tentou cortar de carrinho e colocou contra a própria trave.

Passado o susto, o Linense conseguiu equilibrar a partida, teve mais posse de bola, só que praticamente não ameaçou o goleiro adversário.

O segundo tempo foi bem menos movimentado. A preocupação em não sofrer gols de ambos os lados deixou o jogo truncado, com muitas faltas e pouca criação. Mesmo sem conseguir jogar, o Ituano parecia mais interessado em buscar o resultado e foi mais incisivo nas subidas ao ataque. O restante da partida não reservou nenhuma emoção. Foram toques de lado, de faltas e poucas finalizações.

Os dois times voltam a campo no meio de semana. O Ituano terá confronto direto na busca por vaga na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, na terça-feira, às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Na quarta, o Linense recebe o Mogi Mirim, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 x 0 LINENSE

ITUANO - Diego Neto; Pacheco, Leonardo Luis, Léo e Peri; Josa, Walfrido (Jackson Caucaia), Cristian (Guilherme) e Ronaldo; Misael e Claudinho (Djavan). Técnico: Tarcísio Pugliese.

LINENSE - Anderson (Follman); Bruno Moura, Álvaro, Adalberto e Igor; Memo, Moisés Ribeiro, Gilsinho e William Pottker; Nando (Clébson) e Diego (Serginho). Técnico: Narciso.

CARTÕES AMARELOS - Walfrido e Leonardo (Ituano); Bruno Moura e Follman (Linense).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 11.660,00.

PÚBLICO - 933 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).