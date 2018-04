Linense esbarra na trave e tropeça diante do Rio Claro no Campeonato Paulista

LINS - O Linense não soube aproveitar o fator casa para conseguir a primeira vitória no Campeonato Paulista. Apesar de ter pressionado durante todo o segundo tempo - Cléber Alves estava em uma noite inspirada e foram três bolas na trave -, o time de Lins não passou de um empate sem gols com o Rio Claro, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela segunda rodada.

Esse foi o primeiro ponto conquistado pelo Linense, que havia perdido na estreia para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, e mesmo assim, com apenas um ponto, vai dormir na liderança do Grupo A, já que Comercial, Atlético Sorocaba, Penapolense e São Paulo também perderam na rodada de abertura. Sem perder e com quatro pontos, o Rio Claro se isolou na ponta do Grupo D e agora vai secar Bragantino, Mogi Mirim, Palmeiras e Oeste - todos com três - para continuar em primeiro lugar.

Os dois times fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, com chances de gols para ambos os lados. O time de Lins tinha mais posse de bola e exigiu duas boas defesas de Cléber Santos, além de acertar uma bola no travessão, após cobrança de falta do meia Diniz.

Na base do contra-ataque, o Rio Claro também assustou Cristiano, que salvou em chute de André Luiz e desviou a finalização de Léo Costa antes da bola bater na trave.

A etapa final começou bastante truncada, com muitas divididas no meio de campo, e a torcida da casa esboçou as primeiras vaias. As críticas acordaram os jogadores, que pressionaram e criaram muitos lances de perigo depois dos 25 minutos.

Em uma delas, Rodriguinho acertou um lindo voleio no travessão de Cléber Alves, que viria a fazer três boas defesas. Nos minutos finais, o Rio Claro assustou em duas finalizações de Robson. Ambas passaram raspando a trave de Anderson.

O Linense vai jogar mais uma vez no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, neste domingo, quando recebe o Mogi Mirim, às 17 horas, pela terceira rodada do Paulistão. No sábado, o Rio Claro recebe o Penapolense, também às 17 horas, no estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 0 x 0 RIO CLARO

LINENSE - Anderson; Gedeílson, Alex Moraes, Tobi e João Lucas; Thiago Santos, Leandro Ferreira, Marcelo (Rodriguinho) e Fernandinho (João Paulo); Diniz (Branquinho) e Anselmo. Técnico: Bruno Quadros.

RIO CLARO - Cléber Alves; Henrique Choco, Marllon, Marcos Vinícius e Anderson Luís (Patrik Silva); Rodrigo Celeste, Samuel, André Luiz (Robson) e Léo Costa; Thiago Cristian e Alex Afonso (Nando Carandina). Técnico: Fahel Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos, Alex Morais e Leandro Ferreira (Linense); Anderson Luis e Patrik Silva (Rio Claro).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra.

RENDA - R$ 91.580,00.

PÚBLICO - 3.391 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).