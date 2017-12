Linense está nas semifinais da B1 A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão - teve como grande destaque, neste domingo, a classificação para as semifinais do Linense. O time de Lins se garantiu ao vencer o Tupã, por 1 a 0, dentro do estádio Gilberto Siqueira Lopes. A equipe da casa está na terceira colocação, com um total de 54 pontos ganhos. Os outros dois clubes já classificados são Guaratinguetá e Rio Claro. Ainda buscam uma vaga na próxima fase: Lemense, Tupã e Palestra. Confira os resultados da rodada: Linense 1 x 0 Tupã, Monte Azul 1 X 2 Velo Clube, Primavera 1 X 0 Fernandópolis, Mauaense 2 X 2 Guapira, Guarulhos 1 X 2 Palestra, Rio Claro 0 X 0 Lemense e Santa Ritense 2 X 1 Batatais.