Linense faz dois gols no começo e vence o Santo André pelo Paulista

O Linense conquistou um importante resultado fora de casa na partida que abriu a sexta rodada do Campeonato Paulista. O time de Lins visitou o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, nesta manhã de sábado, e venceu por 2 a 0, com gols de Gabrielzinho e Pio.

Com o resultado, o visitante chegou aos sete pontos e figura na zona de classificação do Grupo B provisoriamente. O Santo André, com seis pontos, é o penúltimo colocado do Grupo C.

O Santo André começou mais presente no campo de ataque neste sábado. Mas foi o Linense que abriu o placar em contragolpe aos 13 minutos. Thiago Carleto cruzou pela esquerda e Gabrielzinho subiu para cabecear. A bola ainda bateu no pé do atacante e acabou entrando.

Apenas três minutos mais tarde, o Linense ampliou. Thiago Humberto cruzou, a defesa rebateu e Pio pegou a sobra de primeira, contando ainda com a ajuda do goleiro Zé Carlos para marcar o segundo gol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda etapa, o time da casa tentou pressionar em busca do empate e, mesmo com alterações ofensivas promovidas pelo técnico Toninho Cecílio, não conseguiu chegar ao primeiro gol para iniciar uma reação. Se defendendo com segurança, o Linense conseguiu conter os ataques adversários até o apito final e garantiu a segunda vitória na competição.

O Linense volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, quando recebe o Novorizontino no Gilbertão, em Lins, para a disputa da sétima rodada. O Santo André joga no domingo, também às 16 horas, contra o São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 0 X 2 LINENSE

SANTO ANDRÉ - Zé Carlos; Jean, Reniê, Leonardo e Paulinho (Diogo Orlando); Dudu Vieira, Eduardo Ramos (Claudinho), Garré e Serginho; Deivid (Henan) e Edmilson. Técnico: Toninho Cecílio.

LINENSE - Victor Golas; Bruno Moura, Magno Alves, Rodrigo Lobão e Thiago Carleto; Zé Antônio, Pio e Thiago Humberto; Tatá (Tássio), Thiago Santos (Diego Felipe) e Gabrielzinho (Joãozinho). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Gabrielzinho, aos 13, e Pio, aos 16 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois.

CARTÃO AMARELO - Victor Golas (Linense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).