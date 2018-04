Linense faz dois gols no fim e empata com Bragantino por 2 a 2

BRAGANÇA PAULISTA - O Bragantino estava vencendo por 2 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, mas vacilou e sofreu o empate, ficando nos 2 a 2 com o Linense. A partida foi realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Paulistão.

Com o incrível tropeço em casa, o Bragantino continua sem vitória no campeonato, agora com dois pontos somados. O Linense, por sua vez, chegou aos quatro pontos, depois de ter derrotado o Guarani na estreia.

Quem compareceu no Estádio Nabi Abi Chedid nesta quarta-feira viu um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, com Bragantino e Linense não arriscando quase nenhuma finalização ao gol. O lance mais importante aconteceu aos 32 minutos, quando Thiaguinho fez falta e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final foi bastante emocionante, com emoção até o último minuto. Com um jogador a mais, o Bragantino pressionou desde o começo e criou pelo menos três grandes chances antes de abrir o placar aos 34. No gol, Lincom dominou de peito dentro da área e chutou forte no ângulo de Leandro Santos.

Logo depois, Léo Jaime chutou para defesa parcial do goleiro do Linense. E o rebote voltou para ele, que, dessa vez, estufou as redes: 2 a 0. Na sequência, André Astorga se desentendeu com João Sales e foi expulso, o que deixou o Bragantino também com 10 jogadores.

A reação do Linense começou somente aos 43 minutos, com o gol de Daniel Lovinho. Depois, já nos acréscimos, Dudu foi derrubado por Kadu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Bruno Ribeiro bateu com categoria, aos 47, e deixou tudo igual.

O Bragantino volta a campo no próximo domingo, quanto enfrenta o Santos, novamente em Bragança Paulista. Antes disso, o Linense recebe o Ituano no sábado, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

BRAGANTINO 2 X 2 LINENSE

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Carlinhos (Serginho), André Astorga e Kadu; Geandro, Preto, Thiago Santos (Diogo Pereira), Barboza (Matheus) e Léo Jaime; Malaquias e Lincom. Técnico - Mazola Júnior.

LINENSE - Leandro Santos; Bruno Ribeiro, Álvaro, Perone e Tarracha; Elias, Leandro Brasília (Daniel Lovinho), Gilsinho e Lenílson (João Sales); Fausto (Dudu) e Thiaguinho. Técnico - Bruno Quadros.

GOLS - Lincom, aos 34, Léo Jaime, aos 37, Daniel Lovinho, aos 43, e Bruno Ribeiro (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

CARTÕES AMARELOS - Thiaguinho (Linense).

CARTÕES VERMELHOS - André Astorga (Bragantino); Thiaguinho (Linense).

RENDA - R$ 6.690,00.

PÚBLICO - 326 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).