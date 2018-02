Linense fica com última vaga na B1 O Linense garantiu a oitava vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, ao vencer em casa o Jalesense, por 2 a 0, neste domingo à tarde. O Fernandópolis, que tinha chances matemáticas, foi goleado pela Ferroviária por 5 a 0. Depois de 14 rodadas, os oito classificados são Ferroviária, Monte Azul, Linense, Jalesense, ECUS-Suzano, Grêmio Barueri, Santa Ritense e Palestra. Estes clubes, agora, vão se enfrentar entre si em dois turnos. O campeão será o time que somar mais pontos, com os quatro primeiros colocados garantindo o acesso para a série A3 em 2005. No Grupo 1, a Ferroviária goleou o Fernandópolis, por 5 a 0, em Araraquara, e confirmou ser dona da melhor campanha na competição até o momento, com 31 pontos e na liderança isolada do grupo. O Fernandópolis, que precisava vencer e torcer por um tropeço do Linense, ficou com 21 pontos e na quinta posição, ficando fora da segunda fase. Sem esperança, o técnico Serginho Chulapa abandonou o clube neste último jogo. Concorrente direto do Fernandópolis na luta pela última vaga da chave, o Linense fez a sua parte, ao bater o Jalesense por 2 a 0, em Lins. Com o resultado, o Linense ficou na terceira posição, com 27 pontos, enquanto o time de Jales terminou a primeira fase no quarto lugar, com 26 pontos. Os outros jogos só serviram para cumprir tabela. O Batatais, que era apontado como um dos favoritos à vaga, fez má campanha, mas conseguiu, pelo menos, uma saída honrosa ao vencer por 3 a 0 o lanterna Paraguaçuense, em Batatais. Graças à vitória em casa, o Batatais, ficou na sexta posição, com 16 pontos. Já o time de Paraguaçu Paulista ficou mesmo na oitava e última posição, com apenas três pontos. Pelo Grupo 2, o ECUS-Suzano se manteve na primeira posição, com 29 pontos, ao derrotar, em casa, o já eliminado XV de Caraguá por 6 a 1, a maior goleada da rodada. O time do litoral ficou na sexta colocação, com 14 pontos. O União Mogi venceu o Palestra por 3 a 0, em Mauá, e conseguiu o que queria: terminar sua participação na primeira fase sem a pecha de lanterna. O time de Mogi das Cruzes ficou na sétima posição, com 12 pontos. Já o Palestra ficou com a quarta vaga, com 22. Por fim, o Santa Ritense conseguiu um empate por 3 a 3 com o Grêmio Barueri, em Santa Rita do Passa Quatro. Os times já estavam classificados e se mantiveram onde estavam: o Santa Ritense em terceiro, com 23 pontos; e o Grêmio Barueri na vice-liderança, com 24. Na quinta-feira, o Tupã empatou por 1 a 1 com o Monte Azul, em Tupã, e, no sábado, o Velo Clube bateu o Capivariano por 2 a 0, em Rio Claro. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária 31 pontos; 2) Monte Azul 28; 3) Linense 27; 4) Jalesense 26; 5) Fernandópolis 21; 6) Batatais 16; 7) Tupã 8; 8) Paraguaçuense 3. Grupo 2 - 1) ECUS-Suzano 29 pontos; 2) Grêmio Barueri 24; 3) Santa Ritense 23; 4) Palestra 22; 5) Velo Clube 20; 7)União Mogi 12; 8) Capivariano 9.