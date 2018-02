Linense fica perto da vaga na Série B1 O Linense praticamente garantiu sua vaga à segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, ao empatar fora de casa com o Fernandópolis, por 3 a 3, neste sábado à tarde. O Linense chegou aos 24 pontos, mantendo-se em quarto lugar dentro do Grupo 1, enquanto o Fernandópolis chegou aos 21 pontos e quase fora da briga por uma vaga. Na última rodada, o Fernandópolis precisaria vencer a Ferroviária, em Araraquara, e torcer para a derrota do Linense, em casa, para o Jalesense. Além disso, teria que tirar uma diferença de sete gols no saldo de gols, que atualmente é de nove contra dois. Este empate classificou o Jalesense, com 25 pontos, uma vez que a primeira vaga já tinha sido garantida pela Ferroviária, com 28 pontos, após a vitória sobre ao Paraguaçuense, por 5 a 0, na quinta-feira. Pepê, Disney e Gílson marcaram para o time da casa, enquanto para os visitantes anotaram Fábio, Julinho e Matos. No domingo, a rodada prossegue, com seis partidas. Às 11 horas, jogam Grêmio Barueri e Palestra. Às 15 horas, acontecem os seguintes confrontos: Jalesense x Tupã; XV de Caraguá X Santa Ritense; Monte Azul x Batatais; União Mogi x Velo Clube e Capivariano x Ecus-Suzano.