Linense goleia Ecus pela Série B-2 O Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão - teve seis jogos disputados, nesta manhã de domingo, com destaque para a goleada do Linense sobre o Ecus, por 6 a 1, em Suzano. Os primeiros colocados também venceram. Em Rio Claro, o time da cidade venceu o Guaratinguetá por 2 a 0, chegando aos 22 pontos, um a menos que o líder Primavera, que no sábado, venceu o Guarujá por 1 a 0. No clássico regional, a Santa Ritense afundou ainda mais o Radium, que com a derrota, ocupa a vice-lanterna, com apenas seis pontos ganhos, enquanto o time de Santa Rita do Passa Quatro está em terceiro lugar, com 21 pontos. O Palmeirinha conseguiu escapar um pouco da zona de rebaixamento ao vencer por 1 a 0 a Santacruzense, que continua sem vencer fora de casa. No jogo dos desesperados, o Capivariano venceu o São Bernardo por 3 a 1, e subiu do 14º para o 12º lugar. Lanterna com apenas um ponto, o São Bernardo continua sem vencer no campeonato. No sábado, Jalesense e Lençoense empataram em 1 a 1, mas nos pênaltis, o time de Jales venceu por 3 a 2. Em 14º lugar, o time de Jales ainda está ameaçado, enquanto o Lençoense ainda é o décimo.