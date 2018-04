Linense joga pelo empate para ser finalista da Copa FPF

Linense e Ferroviária vão decidir o primeiro finalista da Copa Federação Paulista de Futebol - Copa FPF - neste sábado, a partir das 19 horas. Como no primeiro jogo, disputado na semana passada, em Araraquara, houve empate, por 1 a 1, o Linense joga por outro resultado igual por ter melhor campanha. A outra semifinal será realizada domingo, entre Mogi Mirim e Juventus. A competição destina uma vaga para o campeão na Copa do Brasil e ao vice-campeão a indicação para a Série C do Brasileiro. No último ano, a Ferroviária foi campeã e o Bragantino vice. Coincidência ou não, a Ferroviária tenta repetir o feito em 2006, quando não era favorita e conquistou o título. Mas o desafio será maior, porque entre no segundo jogo precisando vencer. O duelo acontece no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, que escapou esta semana de uma suspensão de cinco jogos. O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista absolveu o Linense por uma garrafa de água atirada no campo, há duas semanas. A absolvição polêmica se deu após a apresentação do torcedor responsável pelo ato de indisciplina e de agressão. Na outra semifinal estão Mogi Mirim e Juventus, que se enfrentam no domingo, às 11 horas, no Estádio Papa João Paulo II, em Mogi Mirim. No primeiro jogo, o time da Mooca venceu, por 2 a 0, e com isso, pode perder por um gol de diferença que garante presença na decisão. Em caso de empate, o Moleque Travesso também se garante, mas se o Mogi Mirim vencer por dois gols fica com a classificação por ter realizado melhor campanha no geral. Confira os jogos: Sábado 19 horas Linense x Ferroviária Domingo 11 horas Mogi Mirim x Juventus.