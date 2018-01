Linense tenta assumir liderança da B1 A liderança do Campeonato Paulista da Série B1 pode mudar de mãos nesta sexta-feira. Vice-líder, com 13 pontos, o Linense recebe o Primavera, de Indaiatuba, que está em quarto, com 10. Se vencer, o time de Lins chega aos 16 e passa o Mauaense, que só joga domingo contra o Capivariano, em Capivari. Na última partida, jogando em Rio Claro, o time de Lins venceu o Velo Clube por 3 a 2 e se manteve em segundo lugar. O Primavera, que está em recuperação na competição, também vem de vitória sobre o Capivariano, fora de casa, por 2 a 0. Ainda na sexta-feira jogam Tupã e Ecus. Com nove e dez pontos, respectivamente, os dois times ainda acreditam no acesso à Série A3 de 2004. Ambos empataram na última rodada: enquanto o Tupã ficou no 0 a 0 contra o líder Mauaense, a equipe de Suzano empatou em 1 a 1 com o Batatais. Confira os jogos da 8ª rodada: Sexta-feira - Linense x Primavera e Tupã x Ecus; Domingo - Capivariano x Mauaense e Velo Clube x Batatais. Classificação: 1) Mauaense - 14; 2) Linense - 13; 3) Ecus e Primavera - 10; 5) Tupã - 9; 6) Capivariano - 8; 7) Batatais - 7; 8) Velo Clube - 6.