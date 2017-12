Linense vence e lidera Série B1 Em jogo isolado da quarta rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1, o Linense venceu o Batatais por 2 a 1 e assumiu a liderança da competição ao lado de Tupã, Mauaense, Capivariano e Ecus, com seis pontos ganhos. Seus adversários, entretanto, têm um jogo a menos. O Batatais, com a derrota, ocupa apenas o sétimo lugar, com três. Em campo, gols só no final da partida. Chokito abriu o placar para o time de Lins aos 33 minutos. O empate veio aos 40, com Luciano. Os visitantes ainda comemoravam quando, dois minutos, Chokito deixou sua marca mais uma vez e assumiu a artilharia da B1, ao lado de Marcus Vinícius, do Tupã, com 11 gols. Três jogos encerram a rodada no domingo. Às 10 horas jogam Capivariano e Tupã. Às 15 horas, é a vez de Primavera e Ecus se enfrentarem em Indaiatuba, enquanto Velo Clube e Mauaense jogarem em Rio Claro.